Bjarne Kvalsvik og reiselivssegmentet han representerer opplever ei stor uvisse:

– Vi er ikkje rusta for dette

Bjarne Kvalsvik sitt reiselivsselskap Havferie har fullbooka sesongen, men ingen av gjestane får per no kome over grensa på grunn av korona-restriksjonane. Han etterlyser klarare svar frå myndigheitene.