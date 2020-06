Tingretten opnar for publikum

Nyhende

– Dei vanlege smittevernråda gjeld. Det vil seie at dersom nokon har symptom på luftvegsinfeksjon eller har vore i kontakt med nokon som har påvist COVID 19 eller er i karantene, så kan dei ikkje oppsøke domstolen. Desse kan ringe oss så finn vi ein måte å hjelpe på, seier sorenskrivar Elisabeth Wiik i ei pressemelding.

Det skal vere 1 m avstand mellom alle besøkande.

– Vi ønsker derfor at dei som treng ekstra råd og rettleiing i samband med t.d. skiftesaker eller for å sette opp stemning og tilsvar, så langt som råd tek kontakt med domstolen og avtalar tid på førehand. Om ein ynskjer å vere publikum i ei rettssak er det også fint om ein varslar på førehand, slik at vi veit at vi kan oppretthalde avstandskrava inne i rettssalane, seier Wiik.

Det står handsprit rett innanfor inngangsdøra til tinghuset og rundt om inne i tinghuset, og sorenskrivaren oppmodar alle besøkande om å nytte seg av dette.