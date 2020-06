– Må skje ei mentalitetsendring

Nyhende

I løpet av dei siste to vekene har Vestlandsnytt mottatt meldingar frå fleire hald om det som kan sjå ut som feitt på sjøen nær land og på Holmefjorden i Herøy. Fleire i Nørvågen og også ein næringsdrivande i Fosnavåg har gjort oss merksame på dette. Vi har sjølv vore og fotografert «feittet», samt fått bilete med tipsarar, viss ønskje er å dokumentere noko dei omtalar som ein uting. Dei meiner at feittet stammar frå båtar som har spylt dekk eller tankar og kanskje slept ut vaskevatnet for nær land, på veg ut på Holmefjorden. Dette har, i det til dels stille og fine vêret, resultert i at substansen har samla seg i fjøra og nær land i området kring Fosnavåg. I solsteika har dette i tur ført til heller harsk lukt og ei mindre attraktiv strandlinje ifølgje dei vi har snakka med.