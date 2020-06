Vanleg drift av kyrkjegardane

Nyhende

Kyrkjeverje Marit Sævik Leinebø har fått mange reaksjonar på at reiskapar som normalt er tilgjengelege på gravstadane har vore tekne vekk som eit smitteverntiltak. Difor har ho spurt smittevernoverlegen til råds og fått svar tilbake om at gravstadane kan opnast og drivast som før. Kyrkjeverja presiserer at dei ikkje har kapasitet til å drive med desinfisering av reiskapane, men til det svarar Aasen at kvar einskild må ta sine smitevernmessige forholdsreglar. Dessutan er reiskapar som heng ute mindre smittefarlege enn om dei var inne.