Her har vore ein informasjonsflaum det har vore ein fornøyelse å jobbe med.

Nyhende

Reiselivsutviklar Hilde Gråberg Bakke i Havlandet AS har hatt nok å styre med den siste tida. Snart vil alt arbeidet forhåpentlegvis bere store, saftige frukter, når gjestar frå fjern og nær tek i bruk det enkle, men likevel så omfattande verktøyet vi alle no kan få i lomma; appen «Voice of Norway».