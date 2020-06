Vedtok oppstart av planarbeid for masseuttak på Igesund og Teigeneset

Nyhende

Herøy kommune arbeidar for tida med å legge til rette for eit masseuttak på totalt 100.000 kubikkmeter til den nye brua. 70.000 kubikk skal hentast ut på Bergsøya og nyttast på Igesund-sida, medan dei resterande 30.000 skal takast frå Teigeneset og nyttast på Nerlandsøy-sida. Dette er i tråd med fylkespolitikarane sitt vedtak om at det til den nye brua skal vere store fyllingar på Igesund, men mindre fylling på Nerlandsøya.