Oppmodar til utvida korona-testing i Herøy

Nyhende

– Det viktigaste tiltaket for å ha god oversikt over smittesituasjonen er testing, seier konstituert smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen i ei pressemelding.

Aasen vil difor oppmode alle som har berre svake symptom på forkjøling eller influensa om å ta kontakt med fastlegekontoret for å få teke ein koronatest.

– Dette gjeld også dei som har så svake symptom at dei til vanleg ikkje hadde søkt lege, understrekar Aasen.

Begge legekontora

Aasen opplyser at begge legekontora i kommunen er klare for å ta i mot alle som melder seg. Testinga blir utført alle kvardagar til avtalt tidspunkt.

Grunngivinga for denne oppmodinga er ifylgje Aasen at smitten i mange tilfelle berre gir svake symptom.

– Vi reknar med at berre om lag kvart fjerde tilfelle er oppdaga gjennom den testinga som har vore utført til no, seier han.

Folk som testar seg vil få svar i løpet av eitt til tre døgn. Aasen understrekar at den som har symptom uansett skal halde avstand til andre, unngå nærkontakt og ivareta god hand- og hostehygiene, på same måte som no.

– Karantene er ikkje nødvendig i ein slik situasjon, og testinga er gratis, seier Aasen.