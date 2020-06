Arbeidsløysa vidare nedover

Nyhende

NAV, som under koronakrisa har rapportert kvar veke, slår fast at Møre og Romsdal no har ein lågare andel heilt arbeidsledige enn resten av landet. Fylket har rett nok ein høgare andel delvis ledige enn landsgjennomsnittet, men her har forskjellen vis-a-vis Norge minka.

Hareid har høgst andel heilt arbeidsledige i fylket, med 7,3 prosent av arbeidsstyrken.

På Søre Sunnmøre fylgjer deretter Ulstein med 6,4 og Herøy med 6,3 prosent arbeidsløyse.

Sande kan skilte med 4,8 prosent arbeidsløyse (heilt ledige), medan Vanylven no er nede i 2,8 prosent.

Felles for alle kommunane i Møre og Romsdal at det for kvar einaste veke blir færre heilt ledige.

Størst nedgang i talet på heilt ledige den siste veka finn vi i Vanylven, (-24,0 prosent), men også i Sande (-11,8 prosent) og Herøy (-4,6 prosent) er det fin utvikling å spore dei seinaste dagane..

Vi merkar oss elles at Ørsta har 4,1 prosent heilt arbeidsledige no, medan Volda er nede i 3,7 prosent.

Når det gjeld dei som er delvis arbeidsledige (mange permitterte mellom desse) gjeld det 7,2 prosent av arbeidsstyrken i Herøy, 6,8 prosent i Ulstein, 5,9 prosent i Hareid, 3,3 prosent i Sande og 4,8 prosent i Vanylven.

Sistnemnde er einaste kommune der talet på delvis ledige har gått opp, men det må truleg sjåast i samanheng med den sterke nedgangen i heilt arbeidsledige.