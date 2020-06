ABB skal levere hybrid energisystem til denne båten

Nyhende

Dette vert den fyrste brønnbåten som får installert ABB sitt hybridsystem for framdrift og energilagring, skriv selskapet i ei pressemelding.

– Dette er ein veldig sofistikert brønnbåt der energieffektiviteten vil bidra til berekraft i for både næringskjeda og arbeidsmiljøet den opererer i, seier Sindre Sætre, leiar for marineverksemda ved ABB i Noreg, i pressemeldinga.

Den 77 meter lange, diesel-elektriske brønnbåten har ein lastekapasitet på 3000 m³ og vert bygd ved Aas Mek. Verkstad AS i Vestnes. Båten er spesielt designa for lukka transport med RSW-kjøling, er lågt djuptgåande for smolttransport og har eit "dewatering" system for ferskvass-handsaming av fisken.

Nybygget skal etter planen leverast i september 2021.