Vil utvide 60-sona i Leikongbakkane

Det kjem fram av eit brev frå saksbehandlar Elisabeth Mansfield i vegvesenet til Arnljot Grimstad.

Sistnemnde bur i området og har i fleire år engasjert seg for å få ned fartsnivået på staden.

Grimstad har ei tid vore i dialog vore i dialog med vegvesenet om saka. Då han purra på saka i mai, fekk han raskt svar:

- Statens vegvesen til hensikt å sende eit framlegg på høyring til politiet og Herøy kommune der vi ber om deira uttale til ei forlenging av 60‐sona med om lag 1500 meter, heiter det i svaret frå Mansfield.

Statens Vegvesen gjer det elles klart at dei går ut ifrå at det er eit ønskje om at vegkryssa med kommunal veg i Leikongbakkane blir varsla med fareskilt nr. 210 «Forkøyrskryss».