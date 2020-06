Får lågaste nettleiga i fylket

Nyhende

Mørenett set ned nettleiga med to øre per kWh, noko som for ein gjennomsnittsfamilie med 20.000 kWh i forbruk utgjer ein årleg kostnadsreduksjon på 500 kroner. Reduksjonen skjer frå 1. juli.

Protesterer på Mørenett-planar i Tjørvåg: Ikkje behov for to linjer - Dette dreier seg ikkje om pengar, men handlar eine og åleine om dei estetiske ulempene som enda ei høgspentlinje vil påføre Tjørvåg-bygda.

I ei pressemelding viser Mørenett til at med denne reduksjonen har dei redusert nettleiga med om lag ti prosent sidan selskapet blei etablert i 2014. Samtidig har selskapet oppgradert kraftnettet på Sunnmøre for om lag ein milliard kroner.

– Meir rasjonell drift gjennom uttak av stordriftsfordelar er årsaka til at vi har sett ned nettleiga, seier adm. dir. Rune Kiperberg og viser til at selskapet har redusert dei årlege driftskostnadene med om lag 65 millionar kroner.