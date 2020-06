Nyhende

Fartøyet har sidan 18 Januar 2020 arbeidd på ein kontrakt for to borehol. Partane var samde om at avtalen skulle vare i eitt år.

– Partane har ulike oppfatningar av kva forpliktingar som kvilar på Shell UK Limited i ein kontrakt for to borehol.

Selskapet vil vurdere kva skritt som skal takast overfor Shell UK Limited som følgje av den tidlege tilbakeleveringa, skriv Havila i ei børsmelding tysdag morgon.

Havila Crusader vert no lagt i opplag medan ein ventar på betre marknadsforhold.