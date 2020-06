Nyhende

Herøy kommunestyre gjekk torsdag samrøystes inn for å godkjenne planforslaget for nytt fortau på strekket som manglar fortau i Bergslia. Fortauet får standard tre meter breidde. For å sikre areal til fortauet vil ein i størst mogleg grad nytte eksisterande vegareal, men noko lite hageareal går også tapt.

– Det er flott å sjå at fortauet no kjem, og det før det blir bygd meir, sa Jens T. Johnsen.