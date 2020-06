Nyhende

Nasjonal koordinator for navigasjonsvarsel har fått melding om at fartsgrenseskiltet ved innløpet til Fosnavåg hamn er blåse ned. Dette har resultert i at mange båtar ikkje slakkar ned når dei kjem inn løpet, og det gjeld både unge og vaksne båtførarar, skriv varslaren. Skiltet om maks fem knops fart ligg like ved der det stod tidlegare.