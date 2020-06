Rektorane ved Nerlandsøy og YHU gjesta kommunestyret. Sistnemnde med klart råd:

– Ikkje spreng vekk Blåhaugen!

Den årlege tilstandsrapporten for grunnskulen er alltid spennande for kommunestyret. I år vart han framført med ein liten vri, då to rektorar fekk høve til å sjølv fortelje om utviklinga og korleis skulen deira jobbar.