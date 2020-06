Handelsmann Enok Svendsen (1841–1907) i Kjeldsund

Nyhende

For å gjere stoffet interessant for fleire, skriv eg også litt om andre menneske enn Enok.

Haugianar frå Hallingdal

I 1805 kjøpte Webjørn Svendsen (1753–1829) eit gardsbruk i Ørsta. Han var haugianar som kom frå Hallingdal. I 1822 kjøpte han bnr. 4 i Djuvika, men dette pakta han bort til ein mann som måtte plikte seg til å gifte seg med Webjørn Svendsen si tenestetaus!

Fleire i Herøy

Heimen til neste generasjon; Ragnhild og Erik W. Svendsen, vart ein møtestad for mange haugianarar på Nordvestlandet.

Fire av barna deira fekk tilknyting til Herøy: Webjørn E. Svendsen (1793-1871), som vart handelsmann i Ørsta, festa i 1865 ei tomt i Toftestøda, bnr. 2 i Vikane. Der bygde han salteri med losjirom og dreiv fiskemottak.

Marte Eriksdotter Svendsen vart gift med P. M. Jacobsen, som frå 1866 dreiv handel på Bøholmen, bnr. 2 Bø Indre. Ole Severin E. Svendsen, som vart handelsmann i Volda, bygde frå 1868 og utover m.a. sjøbud og losjihus på bnr. 5 i Fosnavåg, i området der hotellet er i 2020. Interesserte kan lese meir om desse i ulike sogebøker.

Kjøpte Kjeldsund i 1868

Ein annan son; Enok E. Svendsen (1841-1907), kjøpte handelsstaden Kjeldsund for 1345 spesidalar i 1868. Skøyta vart tinglyst i 1869. Enok hadde før arbeidd på butikken til broren, Ole Severin, i Volda.

Med base i Kjeldsund, gnr. 44, bnr. 8 Djuvik, dreiv Enok Svendsen verksemd i fleire bygder frå 1868. I 1875 kosta han veg til handelsstaden. Dette året hadde han 3 mjølkekyr og 2 sauer, og hadde sådd 1 tønne havrekorn og 3 tønner med poteter på gardsbruket.

Vinskatt til fattigkassa

Eg tolkar Rabben sine sogebøker slik at der var brennevinshandel i Kjeldsund første åra, men at Svendsen seinare berre selde øl og vin. Til liks med andre vinseljarar, vart han i 1874 pålagd å betale 10 spesidalar i vinskatt til fattigkassa i Herøy. Truleg slutta Svendsen å selje vin og øl ein gong før 1906

Espeset, Sævika og Leikong

I 1877 kjøpte Enok eit ni år gammalt sjøhus på Espeset. To år seinare flytta han det til festetomt under bnr. 5. i Sævika. I Sævika dreiv han fiskehandel og dampa tran. Nokre år kring 1888 dreiv Enok tranbrenneri i Gjerdsvika. I 1891 tok han til med handel på Leikanger, bnr. 64. Der bygde han bakeri, butikk og våningshus.

Ni barn

Då Enok Svendsen var 42 år, gifta han seg med Marie G. Hansen (1855-1904). Ho var dotter til førre eigar av Kjeldsund og hadde vore huslærar hos Svendsen si slekt på Bøholmen. Dei vart vigde i 1883. Ekteparet fekk ni barn i åra mellom 1884 og 1898. Åtte av dei vaks opp.

Tjuvlytta på loftet

Tinget hadde fast møteplass i Kjeldsund til 1880-åra. Men også seinare kunne barna til Svendsen finne underhaldning i å gå til loftet i borgstova. Der tjuvlytta dei på drøftingane som gjekk føre seg i underetasjen. Dei som møtte på tinget, fekk servert mat og drikke i det store våningshuset. Ved matbordet kunne ven og uven møtast, og dei fekk snakke saman. Av og til kom dei til semje, og slapp å måtte bruke tid på å vente på dommen frå tingretten.

Spøkte i borgstova?

Det var gjestgivarstad i Kjeldsund. Gjennom åra var det fleire overnattingsgjestar i tenarbustaden som rømde inn i våningshuset etter at dei hadde høyrt eller sett noko som dei ikkje fann noka naturleg forklaring på. Det festa seg ei tru om at det var folk som var urett dømde i tingstova pga. falske vitnemål, som spøkte i borgstova.

Sædalen – og gjestebod

I 1870-åra bygde Enok Svendsen hytte i Sædalen. For han likte friluftsliv. Dei «kondisjonerte» som Jacobsen (Bøholmen), Simonsen (Herøy), Wiig (Flåvær og Moltu), Siem (Straumen), dokteren (Leikong) og presten (Stokksund) sine familiar, samlast med ujamne mellomrom hos kvarandre – og også i Kjeldsund.

Enok Svendsen spela fløyte og andre piano. Så det var song og musikk i gjesteboda. Det vart også arrangert selskap for barna i desse familiane. Tenarane sin innsats var avgjerande for at ung og gammal kunne møtast, og for handel og alt anna som gjekk føre seg i Enok Svendsen sitt namn.

Ved fjordmannsleia

Handelsstaden låg lunt og sentralt plassert ved fjordmannsleia. Mange voldafiskarar rodde eller segla forbi når dei skulle til/frå torskefisket ute i øyane. Og øyfolket søkte innover for å kjøpe ulike varer m.m. Rutebåten mellom Ålesund, Herøy og Volda stoppa i Kjeldsund. Ved folketeljinga i 1900 budde 17 personar hos Svendsen, m.a. bakar, butikkhjelpar, barnepike, budeie og kjøkenjente.

Mykje torv og ved

Det gjekk med mykje brensel til matlaging og oppvarming av fleire hus. Våningshuset hadde tre skorsteinar og fleire omnar. I bakeriet gjekk det med ekstra mykje brensel. I ei stor myr i nærleiken av huset til Rolf Lynge, på bnr. 37, ved Kjeldsundvegen, hadde Svendsen torvmarka si. Der stod også «Kjeldsundskjåen». Det trongst også ved til matlaging for arbeidarane som budde i losjihusa – og til trandampinga som Enok dreiv i fleire bygder. Truleg kjøpte Svendsen bjørkeved t.d. frå folk i Dalsfjorden.

Losjihuset «Hesa»

I fiskeværet Fosnavåg bygsla Enok Svendsen i 1885 eit stort område av Knut A. Fosnavåg, «Knut i Våja». Der bygde han i 1886 eit losjihus som var 15,66m x 6,88 m. Storleiken stemmer med måla som losjihuset «Hesa» hadde i ein lensmannstakst i 1931. I «Bygdesoga 2» står det at losjihuset «Hesa» var 30 m langt. Men på oversiktsbildet frå 1905, kan ein sjå fleire bygg som stod i same nord-sør retning, bak to sjøbuder. Sørlegaste bygget har fleire vindauge, og dei slapp inn mykje dagslys. I mangel på elkraft måtte folk nytte parafinlampe eller talglys til å lyse i mørket, og det kosta pengar. Difor var det viktig å kunne spare på slike utgifter ved å ha vindauge i losjihusa. Dessutan kunne stearinlys og parafinlamper vere litt brannfarlege i bruk. To skorsteinar stikk opp gjennom taket på dette sørlegaste huset.

«Hesa» 16 m eller 30 m ?

Etter å ha granska kart frå 1892, og 1912, og gamle bilde, er mi tru at losjihuset «Hesa» aldri var lenger enn 16 m. Eg meiner det var lengda på fleire hus/bygg som var 30 m. Losjihuset «Hesa» vart annonsert til sals i Vestlandsnytt i 1938. Truleg vart det rive same året.

I ei kjelde har eg funne skildring av korleis «Hesa» såg ut innvendig, men eg utdjupar ikkje desse funna no.

Sjøbud og «Banken»

Same året som Enok Svendsen bygde losjihuset, sette han også opp eit sjøpakkhus; 8,39m x 5,79 m. Truleg var dette den sørlegaste sjøbuda som står i hus-klynga, fremst t.h. på bildet frå 1905.

I 1889 sette han opp eit nytt hus; 12,85m x 7,75 m, i to høgder. I første etasje var der eitt rom= salteri. I andre etasje var det fire rom, med kokeomn i eine rommet. Så andre etasje kunne nyttast til overnatting – og kontor. Storleiken på dette bygget stemmer med måla som var på salteriet og losjihuset «Banken» ved ein lensmannstakst i 1931. Du kan sjå dette huset på oversiktsbildet frå 1905. Det vart rive i 1939-40, og flytta.

Herrøe og Røvde Sparebank

Då Erik Svendsen i 1908 fekk skifteskøyte på dette losjihuset, vart det kalla «Banken». Seinare fekk det tilnamnet «Gamlebanken». Tilnamna har fått meg til å granske bøker og avisnotisar m.m. om banksoga. Funna har fått meg til å tru at tilnamna skuldast at det i dette huset vart utført banktenester for den eldste banken i Herøy; Herrøe og Røvde Sparebank. «Gamlebanken» som vart skipa i handelsstaden Kjeldsund (!) i 1843, vart seinare kalla Herøy og Leikong Sparebank, som i 1985 vart ein del av Sparebanken Møre. I 1904 starta Herø og Omegns privatbank og i 1918 Søndmøre Fiskeri- & Handelsbank A/S. Dette var altså yngre bankar. Plassen tillèt ikkje meir enn denne lynraske gjennomgangen av mange års banksoge.

Godt fiske og ny sjøbud

I 1888, 1889 og 1890 var det godt fiske. I 1888 kjøpte Enok Svendsen over 100 000 rundfisk og dessutan mykje saltfisk. Dette gav Enok kapital til å bygge ei ny og større sjøbud i Fosnavåg. Tinglyste papir viser at denne var bygd seinast i 1890.

Losjihuset «Svala»?

Oversiktsbildet frå 1905 viser at der var eit tilbygg på nordsida av den største sjøbuda til Svendsen. Der stikk opp eit rør/ein skorstein frå taket i tilbygget, og der er vindauge på loftet. I «Folk og Fortid» i 1953 skreiv voldingen Per Årviknes (1897-1981), at losjihuset «Svala» var plassert ytst ute i Fosnavåg. Så langt har eg ikkje oppdaga noko anna tilbygg/losjihus som kan passe med eit tilnamn som «Svala».

Ny sjøbud og damperi

Deler av tomtegrunnen til Svendsen sine hus, vart utskild og fekk bnr. 2 i 1890. Same året kjøpte Enok Svendsen bnr. 2 for kr 500 frå Knut A. Fosnavåg; «Knut i Våja». Truleg i 1906 bygde Enok Svendsen ei ny sjøbud, ytst ute i Vågen. Ho vart plassert vest for sjøbuda til Edvin Jacobsen. I dette området bygde Svendsen også nokre låge hus, som vart nytta til å dampe tran av god kvalitet, såkalla medisintran.

Truleg i 1915 bygde sonen, Erik Svendsen, ei ny sjøbud i same området. Sjøbudene ytst ute i Vågen, og trandamperiet, kan du sjå på eine bildet.

Rikstelefonstasjon i 1900

Som handelsmann og fiskekjøpar med verksemd i fleire bygder, var Enok opptatt av gode kommunikasjonar. Det var ikkje mange menneske i Kjeldsund som trong nokon telefon, og som var i stand til å betale noka abonnementsavgift til Telegrafverket for å dekke utgiftene til stasjonshaldet. Så det kan tolkast som reine kunststykket at Svendsen i Kjeldsund greidde å få etablert ein rikstelefonstasjon alt i 1900. I fiskeværet Fosnavåg vart det ikkje opna rikstelefonstasjon før i 1908! Men på den andre sida kan dette faktum også vere eit prov på at Enok var høgt respektert, og at styresmaktene var klar over kor viktig handelsmann og fiskehandlar Svendsen var for næringslivet i regionen.

Sikra telefonisk kontakt

Telefonkatalogen for 1903 viser at Enok sitt firma i Fosnavåg då var abonnent i eit privat telefonselskap på Bergsøya. Dette hadde samband med rikstelefonstasjonen på Eggesbøneset. I 1900 var det også opna rikstelefonstasjonar i Sævika og på Gurskøy Dermed kunne Enok Svendsen ha telefonisk kontakt med arbeidsfolka sine på Leikong, i Sævika og Fosnavåg, og t.d. få vite kor mange tønner med brød som burde sendast med skyssbåten frå bakeriet til saltebudene. Når Svendsen skulle kjøpe og selje fisk, måtte han også kunne ha kontakt med fiskekjøparar for å avtale prisar m.m.

Kontor i «Banken»?

Ved folketeljinga i 1900 var Vebjørn Jacobsen (av Svendsen si slekt på Bøholmen), kontorist og sildekjøpar for Svendsen. Han var mellombels busett i Fosnavåg, og kanskje i losjihuset «Banken». For eg trur at det var i dette losjihuset at Svendsen sine sjefar i Fosnavåg hadde kontor fram til kontoret i den store «Svendsenbuda» kunne takast i bruk i 1916.

På sine eldre dagar, i 1905-1906, vart Enok Svendsen medeigar i selfangstskuta «Aarvak».

Kreft og hjarteproblem

Marie Svendsen (1855–1904) fekk kreft og døydde i 1904. Då var ho 49 år. Tre år seinare fekk Enok Svendsen (1841–1907) hjarteproblem. Hans livstråd slitna truleg brått då han var vel 66 år. På berre tre år vart dei åtte attlevande barna deira foreldrelause.

Ekteparet Svendsen vart gravlagde på kyrkjegarden på Leikong. Gravsteinane deira der er no blitt historie. Men etterkomarane har ordna med at namna til alle i Svendsenfamilien, som har vore gravlagde i Herøy, no er å finne på ein familiegravstein i Bergen.

«Banken» og «Svendsenbuda»

Eg veit om to bygg som står att etter Enok Svendsen. Det eine er losjihuset «Banken», som er eit sentralt bygg i verksemda til Herøy Kystcamp ved Leine hamn. Det andre er sjøbuda frå Espeset, «Svendsenbuda», som i 2020 framleis skin som eit fagert smykke i det gamle fiskeværet Sævika. Gjennom åra er ho nok litt endra. Ho vart selt ut av Svendsenfamilien i 1915. Likevel omtalar eigarane og bygdefolket ho som «Svendsenbuda», og ho vert framleis brukt av sjarkfiskarar. Det vil eg kalle kulturminneberging i særklasse!