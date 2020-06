Aker Biomarine ankar krildom inn for Høgsterett

Nyhende

– Vi har i dag sendt inn vår anke der vi grunngir kvifor vi meiner saka vil vere av stor interesse for Høgsterett, stadfestar kommunikasjonssjef i Aker Biomarine Ingeborg Tennes i ei pressemelding.

Selskapet meiner dei ikkje har fått prøvd den juridiske problemstillinga tilstrekkeleg i tidlegare rettsinstansar og at ei avklaring av høgsterett er viktig utover akkurat denne saka.

– Denne typen patentsaker har aldri tidlegare blitt handsama i det norske rettssystemet. Vi meiner derfor det er svært viktig at Høgsterett avklarer korleis slike problemstillingar skal kunne oppfattast, både av patenthavarar og aktørar i vår bransje generelt, seier Tennes.

Stig Remøy og Rimfrost har mang ein gang gitt uttrykk for frustrasjon over at Aaker Biomarine ankar saka vidare. Dette sa Remøy i kjølvatnet av lagmannsretten sin dom i saka:

– No bør Aker forstå at nok er nok, og ta til etterretning domstolens klare tilbakemelding om det svake grunnlaget dei har hatt for ein langvarig og kostbar rettsstrid.