Nyhende

Rekordane står for fall under årets tobisfiske i Nordsjøen. Heile 37000 tonn med tobis blei landa sist veke, og laurdag kom dagskvantumet opp i 9300 tonn. Sildelaget melder at sidan dagens datasystem blei teke i bruk i 2002, er det ikkje registrert så høgt vekeskvantum nokon gong som sist veke .