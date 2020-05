– Kan miste samhald

Nyhende

Tysdag handsama Sande kommunestyre forskrift for skulestruktur i Sande og reglar for fritt skuleval. Fyrste sak som vart handsama var sjølve forskrifta om skulestrukturen i Sande, som kommunen på oppdrag frå kommunestyret har utarbeida sidan førre kommunestyre. Her vert som kjent nærskulen for kvar einskilde elev i Sande definert. Elles heiter det også i forskrifta at ein opnar for fritt skuleval i Sande frå og med 1. august 2020, og dette punktet var med andre ord opp til realitetsvotering, sjølv om det også i prinsippet var vedtatt i førre kommunestyre.