Tid for handling

Nyhende

Om Nerlandsøybrua har det vore sagt og skrive mykje dei seinare åra. Atskillege spaltemeter har gått med i Vestlandsnytt. Meir vil bli skrive før brua vert riven. Hausten 2012, for snart åtte år sidan, var fylket sitt samferdselsutval på synfaring i Herøy. Dei fekk framlagt ein til dels sjokkerande rapport om tilstanden på brua: Nerlandsøybrua kan vare i maksimalt fem år til utan tiltak. På same tid fekk Remøybrua sin dom: Sju års levetid.

Prosjektet med å erstatte Nerlandsøybrua har drege ut i tid. Snart åtte år seinare er det framleis den same brua folk brukar. Dei seinare åra rett nok med lysregulering. Underteikna seier seg heilt samd med signala frå herøyordførar Bjørn Prytz og resten av formannskapet. Dei varslar at kommunen ikkje vil betale ei krone til sjølve brua. Det er eit fylkeskommunalt ansvar, og det ansvaret må fylkeskommunen sjølvsagt ta.

Klokkeklart frå Herøy formannskap: – Vi forhandlar ikkje om nye løysingar – Vi har vore klinkande klar på at vi ikkje skal vere med på ei krone til sjølve bruprosjektet og finansieringa der.

Lokalpolitikar Tine Storøy slår fast at det er viktig at ein no held seg til det som har vore regulert, og ikkje forhandlar om nye løysingar. Klok tale. At Herøy kommune «skal bidra vesentleg økonomisk» til at brua vert tidsmessig, til dømes med fortau som stettar dagens krav og standard, ser vi på som eit forsøk frå fylkeskommunen på å vri seg unna ansvar. Enkeltkommunar skal ikkje lide for at fylkeskommunen har køyrt seg inn i ei økonomisk hengemyr.

Etter at sjokkrapporten kom i 2012 har det versert mange forslag til løysingar til korleis Søre Vaulen kan kryssast. Det seinaste er som kjent eit frå fylkeskommunen, med bruk av fyllingar og ei skipssluse. Nokre har spurt kvifor Vestlandsnytt har gitt spalteplass til forslaga. Sjølvsagt har vi omtalt forslaga og synspunkta. Å byrje med ei form for sensur av meiningar ville bryte med alle presseetiske prinsipp.

Når det er sagt, er rådet frå denne kanten: Bygg brua etter regulert plan. Lag ingen fleire omvegar og forseinkingar for dette prosjektet. Når Nerlandsøybrua er på plass, bør også planane for etablering av ei ny bru til Remøya vere langt framskridne. Også her hastar det.