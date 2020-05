Har gått Sædalsmarsjen tretti gonger

Nyhende

Sædalsmarsjen er eit felles arrangement som Moltustranda IL og Gjerdsvika IL har kvart år på Kristi Himmelfartsdag. Turen går mellom Moltustranda og Gjerdsvika over Sædalen.

I forbindelse med Sædalsmarsjen 2019 skulle Line-Beate Leikanger fått tildelt premie for 30 års deltaking. Dessverre vart her ein aldri så liten kommunikasjonsvikt, slik at Trimgruppa i Gjerdsvika IL. ikkje fekk med seg denne markeringa på haustmarknaden i 2019.

No nytta vi dagen for Sædalsmarsjen 2020: Kristi himmelfartsdag, for utlevering av beviset for å ha fullført Sædalsmarsjen 30. gongar.

Dvs. at Line-Beate har gått Sædalsmarsjen heile 30 av 32 gongar, og er den første som Gjerdsvika IL har fått gitt 30-års premie til.

Til informasjon så er Sædalsmarsjen for 2020 «Avlyst», det vil seie at den ikkje vert gjennomført i år.

Vi har fått nokre tilbakemeldingar frå enkelte om at dei ikkje kan forstå kvifor vi ikkje kunne arrangere. Til det kan vi berre seie at vi følgde dei gjeldande anbefalingane som var intil 50 personar på eit arrangement.

Sædalsmarsjen 2020, skulle vere nr. 33. i rekka, så då får vi berre håpe på at Sædalsmarsjen 2021, vil verte nr. 33.