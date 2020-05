Torleiv Storegjerde ber Sande kommune ta ansvar:

– Hjortane har barbert markane for gras

Gardbrukar Torleiv Storegjerde bruker nettene til å springe etter hjortar. Fôr til storfebestanden på 50 må han kjøpe med andre. No krev Storegjerde handling for å få kontroll på det han omtalar som ein hjortebestand over stokk og stein.