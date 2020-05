– Må ha på plass ekstern kapital før neste steg

Nyhende

Sande kommunestyre gjekk samrøystes inn for å starte forprosjektet som skal definere korleis ei kai skal utviklast ved Gjerdsvika hamn. Politikarar som Sindre Slettestøl (H) og Mathias Gjerde (Sp) tok til orde for at ein no er nøydd til å ha med seg alle på laget. Slettestøl oppmoda om at ein syter for at Gjerdsvika næringsutvikling får vere involverte i prosessen. Gjerde peika på at ein må få kartlagt kva behov som eksisterer og vurdere delt prosjektering.