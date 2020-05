Ny vurdering av setningstida

Nyhende

Det sa ass.rådmann/kommunalsjef samfunnsutvikling, Andreas Chr. Nørve, då han orienterte Herøy formannskap om realitetane rundt Fosnavåg hamn-prosjektet. På grunn av fleire usikre faktorar rundt prosjektet, har det lenge blinka eit raudt lys for den planlagde hamneutdjupinga. Men ei viktig avklaring kom i slutten av april, då Skatteetaten i ein bindande førehandsuttale stadfesta at kommunen ville ha rett til momskompensasjon for utgifter knytt til prosjektet.