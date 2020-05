Nyhende

Vi meiner klubbhuset som mellombels lokale for Borga er ein så samfunnsnyttig god ide at det vil vere veldig synd om den blir forkasta utan at det er gjort eit skikkeleg grunnarbeid. Det skriv styreleiar Lars Conradi Andersen i ei presisering til kommunen av kva Bergsøy fotball sitt tilbod eigentleg går ut på.