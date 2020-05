Fleire attlevande Falstad-fangar

Nyhende

I førre avis vart det spekulert i at Oksavik er den einaste attlevande av norske fangar på Falstad fangeleir under krigen. No har vi fått hyggeleg telefon frå familien til Gunvor Wiggen (f. Bekvik), som er 94 år, som også er mellom dei attlevande.

– Ho sat på Falstad i 11 månader, og før det var ho på Vollan kretsfengsel. Gunvor vart arrestert på grunn av motstandsarbeid mot okkupasjonsmakta, og dette vart oppdaga av tyskarane, opplyser familien til Vestlandsnytt.

Gunvor Wiggen er frå Trondheim, men vart seinare gift og busett i Kvinnherad.

PS: Kjartan Oksavik seier til Vestlandsnytt at han truleg er den siste attlevande Falstad-fangen frå Søre Sunnmøre. I heile landet trur han det er mellom 15 og 20 attlevande fangar frå fangeleiren.