Havila Shipping og Metizoft med samarbeidsavtale

Nyhende

Avtalen gjeld inspeksjonar og oppdatering av IHM (Inventory og Hazardous Materials).

Avtale mellom naboar

Havila Shipping ASA har altså valt ein aktør sitt eiga nabolag, Metizoft AS, for å gjennomføre IHM-inspeksjoner og oppdatering av IHM for sine fartøy.

I desse korona-tider er det veldig gledeleg for Metizoft å kunne inngå en slik kontrakt med sin «nabo» på Mjølstaneset, heiter det i ei pressemelding torsdag.

- Frå 31. desember 2020 må alle fartøy som anløper EU-hamn ha ein oppdatert og vedlikehalden IHM på plass. Vi har vurdert marknaden og finn at det er Metizoft som har beste løysinga. Dei er også den leverandøren som har halde på på lengst med dette, seier teknisk inspektør i Havila Shipping, Sveinung Gjelseth.

Han held fram:

- Ved å bruke dei på vedlikehald av IHM kan mannskapet om bord våre fartøy ha fokus på båtdrift, i vissheit om at regelverket er ivaretatt til ei kvar tid. Vi ser elles verdien av at Metizoft ligg «rett over gata». Då er vegen kort for begge om der skulle vere noko å diskutere.

Metizoft

Metizoft er allerede i gang med å inspisere Havila-fartøy, så kontrakten bidreg dermed til å halde aktiviteten på et visst nivå. Metizoft har de siste åra bygd opp et team på ti IHM-inspektøra som er stasjonerte på Mjølstadneset.

Sertifisert HazMat Expert og IHM-inspektør Fredrik Muren var nylig om bord et av Havila sine fartøy og gjennomførte full inspeksjon. No ventar inspeksjonar på resten av Havila sin flåte på 23 skip.

- Å få til avtalar med lokale reiarar i desse tider er svært kjærkome. Det er viktig å spele på lag der det er mogleg. Norge er vår kjernemarknad, og det vert kontinuerleg arbeidd med å tilby våre tenester til norske reiarar, seier Øyvind Sundgot, marknadssjef i Metizoft AS.