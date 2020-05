Nyhende

Sande kommune har emna på ein bruksavtale med det private selskapet Goparken AS når det gjeld gokartbana på Leikongeidet. No kan planane bli skrinlagde. – Ein bruksavtale rører ved komplekse regelordningar. Basert på dagens formålsstruktur i Goparken AS vil ikkje kommunedirektøren kunne tilrå at Sande kommune inngår ein avtale, heiter det i eit brev til Goparken.