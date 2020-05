Kundeservice-pris til Sparebanken Møre: - Utruleg stolt

Nyhende

– Vi er utruleg stolt av at vi hamnar øvst på pallen – for andre år på rad! Kundeservice er ein sentral del av bankens førstelinje ut mot kundane og er svært viktig for oss. Rådgivarane er dyktige og jobbar knallhardt for å skape gode kundeopplevingar kvar einaste dag. Å ta imot denne prisen for andre år på rad, er ei stadfesting på at vi har lukkast, seier dei lokale banksjefane Kjell Ove Vasstrand og Per Ronald Knutsen i ei pressemelding.

Dei fortel vidare at kundeservicestaben i Sparebanken Møre består av kring 30 tilsette, som kvar dag er i kontakt med over 1100 menneske gjennom chat, Facebook, e-post og telefon. Leiar for dette arbeidet er Vibeke Skår Klock. Ho seier anerkjenninga dei no får er med på å motivere til vidare arbeid.

Kundeserviceprisen vert normalt delt ut under dei årlege Call Center-dagane i Oslo, ein konferanse som i år vart utsett. Kåringa vart likevel gjennomført den 7. mai. Vinnarane vart plukka ut gjennom at såkalla «mystery shoppar», viss eigentlege oppdrag er å rangere kundebehandlarprosessen, ringar dei aktuelle bedriftene for å be om hjelp.