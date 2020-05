Nyhende

– Vi har gått ut breitt med eit tilbod til alle mellom 62 og 65 år. Servicepensjonen – eller sluttpakken – dei får tilbod om, gjer at dei får same beløpet som dei ville ha fått om dei tok avtalefesta pensjon som 65-åring. Kommunen betalar altså mellomlegget fram til dei ville ha fylt 65 år, slik at dei ikkje taper økonomisk på å slutte no.