Nyhende

Korleis står det til med allemannsretten på Vågsholmen etter at det nye leilegheitsbygget er kome opp? Dette spørsmålet til kommunen kjem frå ein turgåar som alltid har likt å spasere langs sjøen på Vågsholmen. No lurer vedkomande på om dette no har blitt privat grunn, eller om det framleis er fri ferdsel i området.