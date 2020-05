Tussa arrangerar eiga direktesending frå 17. mai

Nyhende

I ei pressemelding skriv Tussa at dei i år lagar til ei digital markering av nasjonaldagen. Saman med 17. mai-komiteane på søre Sunnmøre har dei plukka ut høgdepunkt frå kvar kommune som skal visast på ei direktesending på Facebook. Delar av sendinga blir også vist på TV-kanalen Sunnmøre Live.

Thomas Ryste, mest kjent for karakterar som Kjell Kjellen Bigset og Palle frå Klypa, skal leie sendinga og sy det heile saman. Sendinga vert produsert i samarbeid med det lokale videobyrået Oclin og studentar frå Høgskulen i Volda for å få ei profesjonell sending.

– Nasjonaldagen er viktig for oss alle, og på grunn av koronapandemien blir det ei annleis feiring i år. Tussa ønskjer å bidra til at det vert ein spesiell dag, og som ein stor aktør i lokalsamfunnet har me moglegheit til å gjere det. Me gler oss til å få vere med å formidle den sunnmørske feiringa i annleisåret 2020, seier Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT.

I direktesendinga lovar Tussa både korpsmusikk, paradar og helsingar frå ordførarar og russepresidentar. Tidspunkt og program er førebels under arbeid. Det vil også bli lagt ut eit opptak frå sendinga, så folk kan sjå det i ettertid.