Politiet skriv at dei har gjennomført undersøkingar ved åstaden og at dei har oppretta ei sak.

På Facebook har Vestlandsnytt registrert at det er meldt om ein stolen bil frå Gjerteråsa. Vi kan derimot ikkje fastslå at det er snakk om same bil. Elles er det også folk som hevdar å ha blitt frårøva både PC-sekk, solbriller og forskjellig anna i løpet av natta på Hjelmeset. Det les vi på Facebook-sida "Mista/stole/funne i Herøy-Ulstein-Hareid-Sande".