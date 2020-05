Minnemarkeringa ved kyrkja på nasjonaldagen var i min barndom, på same måten som i dag, prega av høgtid og alvor.

Nyhende

Det var samla over 2000 rundt kyrkja og på berga ikring. Frå utøyane kom folk i snekker og fiskebåtar for å vere med på avdukinga. Herøyværingar som hadde vore i aktiv krigsteneste, stod æresvakt kring minnesteinen under høgtida.