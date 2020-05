Fosnot har gått inn i eit samarbeid med Selstad

Nyhende

Dette skjer etter at Kjell Nørvåg, som saman med Tor Frantsen har drive Fosnot sidan tidleg på 70-talet, no startar på pensjonisttilværet. Selstad tek over Nørvåg sin andel, og blir dermed samarbeidspartnar i selskapet saman med Tor Frantsen og Martin Nørvåg. Martin Nørvåg er dagleg leiar og aksjonær i Fosnot, og vil halde fram som det på notbøteriet. Frantsen held fram som styreleiar.

– Vi i Fosnot ser fram til og gleder oss til eit godt og konstruktivt samarbeid med Selstad. Dette gir oss nye og store moglegheiter til å serve våre kundar endå betre, seier Nørvåg i ei pressemelding.

Ein viktig aktør

Selstad er ei familiebedrift som har si kjerneverksemd når det kjem til not, trål og havbruksutstyr. CEO i Selstad, Hans Petter Selstad, gleder seg også over samarbeidet dei no går inn i.

– Fosnot har lange tradisjonar og er ein anerkjend leverandør av fiskereiskapar. Dei er ein viktig aktør i det sterke fiskerimiljøet i Herøy, og sidan snurpenot også er ein av våre kjerneaktivitetar, er samarbeidet nærliggande. Vi har ein lik måte å jobbe på, og delar ein kompetanse som vi no vil bygge vidare gjennom eit nært samarbeid, seier Selstad, og held fram:

– Vi ser fram til å kunne styrke Fosnot sin kompetanse innanfor trålmarknaden og andre reiskapstypar, og vil vere med på å vidareutvikle tilbodet i Fosnavåg saman med Fosnot, avsluttar Selstad-leiaren.