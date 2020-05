Stig Remøy sigra i Frostating lagmannsrett over Aker BioMarine

Nyhende

Saka var til handsaming frå 25. november til 3. desember i fjor og handlar som kjent om eigarskapet til teknologien som var om bord på skipet Juvel. Aker Biomarine kjøpte båten på tvangsauksjon frå konkursbuet til det tidlegare selskapet Emerald Fisheries AS i 2017. No har Rimfrost altså fått fullt medhald i ankesaka i Frostating lagmannsrett.

Ein gledas dag

– Dette er ein full siger og ein gledas dag for Rimfrost. Dommen i tingretten var knusande for Aker, og lagmannsretten forsterkar dommen ytterlegare. Eg ser at Aker uttrykker overrasking over dommen. Det gjer ikkje vi. Den er som forventa, seier Stig Remøy i ei pressemelding.

Remøy trekk fram at den tidlegare dommen i tingretten i deira auge er forsterka av lagmannsretten på viktige område. Lagmannsretten skriv blant anna at «Aker Biomarine hadde ingen god grunn til å prøve saken gjennom anke, og ikke noe punkt eller påstandsgrunnlag har ført til tvil hos lagmannsretten om resultatet.»

– Vi i Rimfrost er tilfreds over at ein lang og krevjande sak har fått det utfallet vi heile tida har forventa. No bør Aker forstå at nok er nok, og ta til etterretning domstolens klare tilbakemelding om det svake grunnlaget dei har hatt for ein langvarig og kostbar rettsstrid, seier Remøy og legg til.

Det er advokatane Ronny Lund og Dina Brask i Wiersholm som har ført saka for Rimfrost i begge rettsinstansar.

– Vi er svært tilfredse med lagmannsretten sin dom. Den stadfestar og forsterkar den allereie klokkeklare dommen frå Søre Sunnmøre tingrett. Vi merkar oss spesielt at lagdommarane seier at ingen punkt eller påstandsgrunnlag har ført til tvil hos dei, seier Lund.

Aker Biomarine er skuffa

Aker Biomarine ved kommunikasjonssjef Ingeborg Tennes, seier følgjande i ei pressemelding:

– Dette var skuffande og vi er usamde i retten sin konklusjon. Vi blei overraska då Rimfrost påstod at rettane til prosessanlegget ikkje følgde med på kjøpet. Dette var i strid med den informasjonen vi fekk av seljarane. Lagmannsretten legg til grunn at Rimfrost feilinformerte Nordea, Innovasjon Norge og GIEK, men at jussen likevel tilseier at patentet ikkje var ført tilbake til Emerald Fisheries AS. Vi meiner denne regelen fører til eit urimeleg resultat for oss og vi vil vurdere om vi skal anke.

Aker Biomarine sin advokat, Are Stenvik, omtalar dommen som overraskande.

– Emerald Fisheries utøvde i 2015 ein opsjon til å kjøpe patentet tilbake. Emerald Fisheries og Rimfrost stadfesta deretter skriftleg overfor långivarane at patentet høyrde til Emerald Fisheries, og långivarane innretta seg i samsvar med dette. Lagmannsretten har lagt for stor vekt på at formalitetane ikkje blei brakt i orden av Emerald Fisheries og Rimfrost, blant anna manglande regnskapsføring av transaksjonen. Nå må vi få tid til å gjennomføre ei nærare vurdering av dommen, men saka er av stor prinsipiell betydning, og det talar for at dommen vil bli anka til Høgsterett slik eg ser det, seier Stenvik.

Må betale sakskostnadar

I domen les vi at Aker Biomarine må betale 5.3 millionar i sakskostnadar til Rimfrost for rettssaka i lagmannsretten. Dei må også betale 3 millionar for runda i Søre Sunnmøre tingrett tidlegare i 2018.