– Terskelen skal vere låg

Nyhende

– Sidan mange har blitt permitterte og står utan jobb, har etterspurnaden blitt høg etter matkasser i vårt distrikt.

Det seier administrativ leiar i det lokale Røde Kors-laget, Marte Holseker, til Vestlandsnytt. Spleis-aksjonen dei har oppretta har i skrivande stund samla inn i overkant av 7000 kroner og har som mål å nå opp i mot 50.000.

– Den summen er naturleg nok fleksibel og vi tek imot alt vi kan få. Alt hjelper, seier Holseker.

Når dei målet raskt, kjem fyrste kasse fortløpande, forklarar ho vidare.

Trur behovet er stort

Utan å vite sikkert kor mange som treng matkasser i Herøy og Sande, trur Holseker at her er folk som kan eller vil trenge det framover.

– Sørøyane har allereie eit samarbeid med Ulstein Frivilligsentral og Hareid Frivilligsentral om matkasser per no. Ut ifrå pågangen som dei opplever er nok behovet stort i Herøy og Sande også, men sidan vi ikkje har tilbodet her fast, veit vi dessverre ikkje kor stort omfanget eigentleg er, seier Holseker.

Før påske kunne vi i Vikebladet Vestposten lese at mange fleire enn tidlegare hadde vore i kontakt. Til saman 99 menneske i Ulstein fekk då hjelp. Her gjorde også Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Sparebanken Møre og Coop ein kjempeinnsats med støtte til matinnkjøpet.

Leiar for omsorg i Sørøyane Røde Kors og dagleg leiar for Frivilligsentralen i Ulstein, Inger Anne Dimmen, seier dei allereie har fått inn fleire føre- spurnadar frå Herøy og Sande.

Anonymt

Holseker og Dimmen seier dei ynskjer å dele ut mat til alle, einslege eller familiar, som finn det vanskeleg i å få økonomien til å strekke til. Av erfaring ser dei at terskelen for å be om hjelp er høg for mange, dei er derfor opptekne av å presisere overfor alle at …

– Terskelen er låg og skal vere det for å ta kontakt med oss om ein treng hjelp.

Dei forsikrar om at all kontakt med dei blir halden konfidensiell.

– Vi har teieplikt overfor dei som ynskjer hjelp, påpeikar Holseker, og avsluttar med ei oppmoding til alle om å gi om dei kan.

– Det er no behovet melder seg!

bjørnar Torvholm Sævik

bjornar@vestlandsnytt.no