Havyard-verft sikrar vidare drift

Havyard Group melde måndag i ei børsmelding at dei har fått på plass ei løysing for dei finansielle utfordringane som dotterselskapet Havyard Ship Technology har hatt med verftsaktiviteten i Leirvik.

Selskapet er no samnde med GIEK, reiarar, bankar og garantistar om ein avtale som at alle skip under utrustning ved verftet i Leirvik vert ferdigstilte, skriv selskapet. Også resten av ordreboka skal etter avtalen fullførast, inkludert fem skip med skrog under bygging ved Cemre i Tyrkia.

Som eit ledd i løysinga har styret i selskapet elles vald å opprette eit nytt aksjeselskap eigd av Havyard Ship Technology, New Havyard Ship Technology AS. Kontraktane blir samtidig overført til dette nye selskapet, noko som betyr at det er dei som ferdigstiller skipa. Siste skip skal etter planen ferdigstillast i midten av 2021.