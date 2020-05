Nyhende

– Stad skipstunnel er eit viktig prosjekt å få realisert for Vestland fylkeskommune. Den vil vera viktig for tryggleiken til sjøs og den legg til rette for båtsamband langs heile vestlandskysten. Den kan og stimulera næringslivet i regionen, heiter det frå Vestland fylke.

Dei viser vidare til at fylkeskommunane i både gamle Sogn og Fjordane og Hordaland har løyvd midlar til styringsgruppa i mange år. Fylkesrådmannen si vurdering var derfor at det er viktig å støtte styringsgruppa med midlar i 2020 også, ettersom prosjektet no er inne i ein avgjerande fase.

Jobbar intenst

Prosjektleiar for styringsgruppa for Stad skipstunnel, Randi Paulsen Humborstad, seier i ei pressemelding at styringsgruppa er takknemlege for støtta frå Vestland fylke.

– Denne støtta er heilt avgjerande for at vi skal kunne halde trykket oppe i den avgjerande fasen som prosjektet er inne i. Stad skipstunnel-prosjektet er «gryteklart», og styringsgruppa for Stad skipstunnel vil no jobbe intenst fram mot statsbudsjettet for 2021 som blir lagt fram i oktober.

Prosjektleiaren meiner det no har vore nok utsettingar, og minner om at Stortinget har vedteke byggestart i inneverande stortingsperiode (2017-2021).

– Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri tidlegare løfter frå regjering og storting. Kystverket er klare for byggestart i 2021, og ventar berre på endeleg klarsignal og oppstartløyving frå regjeringa. Vi har store forventningar til at regjeringa vil løyve oppstartmidlar til Stad skipstunnel på neste års statsbudsjett. No er det på tide med handling, slår Paulsen Humborstad fast.