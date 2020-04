Semje om å skrote statleg fiskekvoteordning

Nyhende

Regjeringspartia og Frp seier dei har lytta til næringa når dei no går inn for å leggje vekk forslaget, og dessutan å forlengje dei såkalla strukturkvotane med 15 år.

– Dette var eit utruleg upopulært forslag. Ei samla næring var imot, heile opposisjonen var imot. Regjeringa hadde ikkje anna val enn å bøye seg, seier fiskeripolitisk talsmann Torgeir Knag Fylkesnes i SV til NTB.

Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV gleder seg over det dei meiner er ein svært viktig siger.

– Om dette hadde fått fleirtal, ville det snudd opp ned på heile fiskeripolitikken. Det ville gjort staten til den største kvotebaronen i Noreg, og derfor var det så viktig å få stoppa det, seier Geir Pollestad, fiskeripolitisk talsmann i Senterpartiet.

Frp snudde

Strukturkvotar gir moglegheit til å samle fleire kvotar på eitt fartøy. Ordninga skulle i utgangspunktet gjelde i 20 år, og dei første slike kvotar vil gå ut i 2027. Ifølgje det opphavlege forslaget kunne ein då forlengje ordninga med 15 år, men dette er no droppa.

– Det ville vore ein gåvepakke i milliardklassen til dei største aktørane, seier Fylkesnes.

Det var dåverande fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) som la fram kvotemeldinga i fjor haust. Men etter at Framstegspartiet forlét regjeringa i januar, varsla fleire i partiet at det ville bli nødvendig med justeringar.

Frps fiskeripolitiske talsperson Bengt Rune Strifeldt seier dei har lagt vekt på å vere konstruktive for å finne ei løysing som kan skape stabilitet og føreseielegheit for næringa.

– Den nye kvoteordninga vil gi positive utslag for kystsamfunna og bidra til å skape auka aktivitet òg på land. Dette er viktig for å utvikle fiskerinæringa i positiv retning i åra framover, seier Strifeldt.

Næringskomiteen på Stortinget la torsdag fram innstillinga si. Hovudpunkt er: Ingen kvotebank, inga strukturforlenging, samfiskeordning til 2025, valfritt å endre den faktiske lengda på fartøyet til heimelslengd.

Fleirtalsinnstillinga inneber òg at næringa får ei ekstra avgift på 100 millionar kroner, som medfører at ho bidreg med til saman 460 millionar kroner som er ein vesentleg del av kostnadene knytte til forvaltninga av fiskeria.

– Uforsvarleg behandling

Kvotemeldinga vart levert trass i stor motstand frå opposisjonen. Dei tre raudgrøne partia meinte det var uforsvarleg at meldinga skal opp til behandling i Stortinget no, berre dagar etter at Riksrevisjonen la fram ein rapport med alvorleg kritikk av fiskeripolitikken.

– Viktige prinsipp i fiskeripolitikken står på spel. Fiskerinæringa fortener betre enn dette, seier Arbeidarpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth.

Ho meiner meldinga er altfor uklar og dårleg greidd ut frå regjeringa, og undervegs i behandlinga har det stadig dukka opp nye ting.

Omkamp

Dei raudgrøne partia omtalar seg sjølv som i stor grad på linje i fiskeripolitikken. Dei varslar omkamp og at kvotemeldinga blir ei viktig kampsak i kystkommunar ved valet i 2021.

– For oss er det grunnleggjande at fiskeressursane høyrer til fellesskapen, og fiskeripolitikken skal sikre aktivitet, arbeidsplassar og busetjing langs heile kysten. Vi vil stanse utviklinga med stadig fleire ressursar på færre hender og at dei store blir større og dei små blir færre. Kvotemeldinga frå regjeringa går i feil retning, seier Myrseth.