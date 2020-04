Herøy har størst arbeidsløyse ved utgangen av april

Nyhende

Trekløveret Herøy, Ulstein og Hareid toppa arbeidsløysestatistikken for ni dagar sidan. Det gjer dei framleis, og nok ein gong er det Herøy som har størst arbeidsløyse, med 10,9 prosent (503 personar). Positivt er det likevel at det no er 23 herøyværingar færre som er heilt ledige enn det var 21. april.

Hareid har 10,7 prosent arbeidsløyse, medan Ulstein har 10,4 prosent. Begge kommunane har også større reduksjon i arbeidsløysa enn det Herøy opplever.

Så mange er arbeidsledige i Herøy og Sande no I Herøy og Sande ser vi ei stigning i arbeidsløysa sidan starten av månaden. Herøy, Hareid og Ulstein er elles dei tre kommunane i Møre og Romsdal med høgast arbeidsløyse per tysdag 21. april.

I Sande er det 113 personar (8,7 prosent) som er registert som heilt ledige hos NAV. Dette er fire færre enn for ni dagar sidan.

Vanlyven er den kommunen i fylket med størst auke i arbeidsløysa sidan 21. april. Her har åtte fleire blitt arbeidsledige siste månaden, noko som svarar til ein auke på 9,1 prosent. Det er i tillegg til Vanylven, berre Stranda som opplever auke i arbeidsløysa i siste halvdel av april. Arbeidsløysa i Vanylven er likevel låg, med 6,1 prosent av arbeidsstokken utanfor arbeid.

På Sunnmøre er 9,1 prosent av arbeidsstokken arbeidsledige (7.110 personar), medan talet for fylket samla sett er 8,4 prosent. For heile landet er arbeidsløysa no på 9,6 prosent.

På tala over delvis ledige ser vi at 290 herøyværingar og 44 sandssokningar har denne statusen.