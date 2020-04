Avlyser avfallshenting på øyane

Nyhende

Kvar vår og haust har SSR teke turen til ytre-øyane i Sande med utstyr for innhenting av grovavfall. No melder reinhaldsverket at vårturen i år dessverre må avlysast på grunn av koronasituasjonen.

Etter planen skulle den rullande miljøstasjonen kome til Kvamsøya 5. mai og til Sandsøya dagen etter.

Avlysinga blir forklart med nærkontakten som oppstår når folk frå reinhaldsverket må hjelpe til med å bere og stable grovavfallet i krokkassene. På dei ordinære miljøstasjonane har ein derimot innført ein del tiltak som avgrensar denne nærkontakten og smittefaren.

Haustinnhentinga er planlagt til midten av september.