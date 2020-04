– Ei gledeleg og viktig veke for oss

Nyhende

– Det er kjekt at nokon torer å satse, spesielt i desse tider der koronaviruset byr på ekstra utfordringar.

Det seier dagleg leiar ved Larsnes Mek. Verksted, Jarle Gunnarstein, i ein kommentar til Vestlandsnytt.

Han siktar då til Rostein AS, som no har inngått kontrakt med Larsnes Mek. Verksted på bygginga av ein 2800 m3 stor brønnbåt. Båten er designa av Skipskompetanse AS i Måløy, og er 79,27 meter lang og 15 meter brei.

Båten er byggnummer 67, og planlagt levering er i mai 2021. Skroget er venta levert frå Marine Projects i slutten av november.

– Dette sikrar oss arbeid fram til sommaren 2021, seier ein fornøgd Gunnarstein, som elles lovprisar det gode samarbeidet mellom Larsnes Mek. Verksted og Rostein.

Sjå videoen – her kjem Ro Vision fram til Nordskaget Torsdag tok Salmar imot verdas første hybride brønnbåt «Ro Vision» på Nordskaget. Båten er som kjent utrusta ved Larsnes Mek. Frøya-TV, ved videojournalist Petter Vidar Vågsvær, var på plass då båten la til kai, og dei har delt denne videoen med Vestlandsnytt.

– Fullt køyr

Gunnarstein kan elles opplyse om at ein ikkje merkar så alt for mykje til koronaviruset på verftet, og at det om dagane er fullt køyr med å få ferdig byggnummer 66, også det ein brønnbåt til Rostein, som skal leverast til sommaren.

– Her har det vore fullt køyr i både mars og april. Folk har også valt å stå lengre i arbeid, då koronabestemmingane har skapt vanskar. Om våre utanlandske arbeidstakarar skulle reist heim ville dei fort tapt nærmare 5-6 veker, då dei først måtte ha tilbragt to veker i karantene i heimlandet, og deretter to nye når dei returnerte til Norge. Vi får håpe tiltaka lettar litt snart, seier Gunnarstein.

Ro Vision leveringsklar, Ro Venture nyst komen frå Polen: Hybride systrer hekk mot hekk på Larsnes Ro Vision, fiks ferdig frå Larsnes Mek. i desse dagar, er omtala som verdas første hybride brønnbåt. No er også systerskipet klar for utrusting.

Stappfullt på kaia då «Zephyr» blei døypt laurdag: – Båten er fantastisk! Stemninga var god då stortrålaren «Zephyr» blei døypt ved Larsnes Mek. Verksted laurdag. Dei shetlandske eigarane seier seg svært godt fornøgde med resultatet.

– Gir oss moglegheitene

Den nye kontrakten toppar det som allereie er ei god veke for Gunnarstein og Larsnes Mek. etter at verftet fekk godkjent den mykje omtala reguleringsplanen sin av Sande kommunestyre tysdag kveld. Gunnarstein vil ikkje seie så mykje om den prosessen, men er glad for at dei har fått det dei ønskte, nemleg ein reguleringsplan for framtida.

Plan med høghall på Larsnes samrøystes godkjend Eit samla kommunestyre - 21 av 21 medlemer - sa tysdag ja til reguleringsplanen for Larsnes Mek. Verksted.

– Det har vore ei gledeleg og viktig veke for oss. No får vi i alle fall moglegheita til å utvikle oss vidare på holmen, avsluttar ein nøgd verftsleiar.