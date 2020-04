Fryktar maritim næring blir halvert

Nyhende

– Vi står i fare for å miste kompetanse av stor samfunnsmessig betydning, ein kompetanse som vi er heilt avhengige av for å lykkast med det grøne, maritime skiftet. Kompetansen er viktig for å drive fram maritime nullutsleppsteknologiar, for vekst innan bærekraftig energi og for matproduksjon fra havet.

Det seier dagleg leiar i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd, i ei pressemelding.

Her blir det vist til ein rapport frå Menon Economics, som varslar at kvar fjerde tilsett i den maritime næringa kan miste jobben innan utgangen av 2022, samanlikna med 2019.

– Rapporten bekreftar alvoret i situasjonen vi no står i, og den viser at det hastar med å gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak, seier Ingjerd.

Samanlikna med toppen i 2014, før oljeprisfallet, vil det ifølgje hovudscenariet i Menon-rapporten vere over 40.000 færre maritimt tilsette ved utgangen av 2022.

– Legg ein det pessimistiske scenariet til grunn, er utsiktene endå dystrare, nesten ein halvering av maritim næring i 2022, heiter det i pressemeldinga.

Hovudscenariet viser for tidsrommet 2019 til 2022 eit fall i omsetninga frå 445 milliardar kroner til 335 milliardar kroner. Dette utgjer nær 25 prosent.

Ingjerd viser vidare til at Maritimt Forum like før påske fremja ein tiltakspakke med 40 tiltak for å sikre maritim næring gjennom koronakrisa. Han meiner det no hastar å løyve pengar til tiltaka.

MAFOSS, ved dagleg leiar Jan Thormodsæter, har allereie varsla at dei gir full støtte til denne uttalen frå kollegane i Maritimt Forum.