Grønt lys for Havila sin restruktureringsavtale

Nyhende

Havila fekk måndag grønt lys ifrå långivarane i obligasjonslånet Havi04, og eigarane i Havi07 for sin annonserte restruktureringsavtale.

7. april melde Havila Shipping at dei hadde landa ein omfattande restruktureringsavtale med långivarane, der mellom anna Havila Holding går inn med eit konvertibelt likviditetslån på 100 millionar kroner. Lånet kan eller skal konverterast til aksjar for å sikre familien Sævik, som i dag eig 50,96 prosent av Havila Shipping, sitt eigarskap i selskapet. Det einaste hinderet i vegen var å få tilstrekkeleg fleirtal i dei to omtalte obligasjonslåna.

Med dette no på plass ligg det meste til rette for at Havila kan drifte tilnærma normalt i fem år framover. Avtalen sikrar drifta nesten uansett korleis marknaden blir. Dette er mogleg ettersom den samla gjelda til selskapet, som ved inngangen av 2020 var på 4,2 milliardar kroner, er blitt delt inn i to delar, eller «transjer» som det heiter. Den eine delen utgjer 3,1 milliardar kroner og er renteberande, medan den andre delen av gjelda, 1,1 milliardar kroner, ikkje er det. Rente- og avdragsbetaling for skipa vert etter avtalen avgjort basert på innteninga. Om eit skip ikkje kan betene gjelda, vert ho overført til gjelda som ikkje er renteberande.