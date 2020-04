Kong Arthurspelet utsett til 2021

Nyhende

Det seier styreleiar Jostein Korsnes til Vestlandsnytt. Han har enno ikkje snakka med resten av styret, som skal møtast måndag, men konklusjonen gir seg sjølv etter at kulturminister Abid Raja laurdag gjorde det klart at Regjeringa forlenger forbodet mot arrangement med over 500 deltakarar til 1. september.

For Kong Arthur-spelet sin del handlar det ikkje berre om storleiken på publikumet.

– Den andre utfordringa er at vi må frakte alle over til Sandsøya i ein passasjerbåt som kan ta 100 personar om gongen. Då må folk sitje veldig tett, som ikkje eignar seg i desse korona-tider. Mi innstilling er difor å utsetje spelet til 2021.

På spørsmål om avgjersla frå regjeringa var venta, svarer Korsnes:

– Når du ser utviklinga i samfunnet elles, går det sakte framover med pandemien – mykje saktare enn eg først tenkte. Eg trudde det ville vere meir som ein vanleg influensa og at det ville vere over etter 2–3 månadar, seier han.

Den gong ei. Men Korsnes prøver å vere positiv.

– Dette kan vi ikkje gjere noko med, og det viktigaste for oss no er å ta vare på liv og helse, understrekar han.