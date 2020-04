Krisa syner kor viktig landbruket er

Nyhende

Koronakrisa har aktualisert ord som sjølvberging og forsyningsgrad. I gamle dagar kunne kvart gardsbruk i teorien greie seg sjølv, med det dei produserte heime. Slik er det naturleg nok ikkje lenger. For å ha ei dynamisk landbruksnæring er det langt meir industrialisert enn før, med eit nettverk av meieri, slakteri, foredlingsanlegg og andre faktorar som til slutt fører produkta frå gardbrukarane ut til deg og meg som kundar.

Delar av landbruksnæringa har også gjort seg avhengige av sesongarbeidarar. I stor grad er det snakk om utanlandske, flinke folk som kjem og gjer ein innsats når produkta skal haustast. Med andre ord har vi eit fungerande system over landegrensene for at ting skal fungere. Vi ser endå meir tydeleg kor avhengige vi er av dyktige arbeidarar frå utlandet om vi kikar på verftsnæringa – til dømes.

Matvarer som er hausta av primærnæringane vert i stor grad også eksporterte til andre land. Ikkje minst fiskerinæringa, inkludert den gigantiske oppdrettsbransjen, er avhengig av eit fungerande handelssamarbeid ute i verda. Vi snakkar om store summar. Norge importerer også massevis av matvarer frå det store utland. Slik handel er akkumulert sett like viktig for dei, som det er for oss å få fisken ut i verda.

Sjølv om matvarehandel føregår over landegrensene, er koronakrisa likevel ein tankevekkar når det gjeld norsk landbruk, ei næring som har blitt nedbygt og til dels nedprioritert. Prisane bonden får til dømes for sauekjøt er nærast null, oppsiktsvekkjande nok. Landbruksnæringa bør heller få meir merksemd, enn mindre, i framtida. Dyrking av gras, korn, frukt og grønsaker, saman med kjøtproduksjon og det å halde kulturlandskapet i hevd, bør bli meir verdsett.

Kven veit kva som ventar rundt neste sving?