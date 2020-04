Ikkje behov for to linjer

Nyhende

Slik forklarar Geir Tjervaag kvifor han har lagt inn protest på Mørenett si planlagde høgspentlinje frå Djupvik til Sandvik på Gurskøya. Tjervaag har allereie ei eksisterande høgspentleidining gåande over eigedomen sin, tett bak drifts- bygninga på garden, og no skal ytterlegare 60-70 breiddemeter over eigedomen bandleggast av den nye kraftleidninga.