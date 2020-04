Dei koronasmitta i Sande er alle friske igjen

Nyhende

Sande kommune kjem med denne gladmeldinga fredag morgon, 24. april. Det er til saman fem personar i Sande som har fått påvist koronasmitte.

Vestlandsnytt er kjend med at dette dreier seg om to personar som er i same husstand, to andre personar som også er i same husstand, og éin enkeltperson.

Sande kommune har ei tid operert med fire, og seinare fem smitta, der ein har venta på friskmelding av den siste personen. Og denne kom altså fredag.

Samstundes er Sande også mellom dei kommunane som relativt sett har testa flest personar. 182 testar er gjennomførte i Sande, og kommunen opplyser fredag morgon at dei ventar på svar på fem testar.