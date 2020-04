Vil ta låneopptak til rådhustilbygget

Nyhende

Saka skal til behandling i formannskapet tysdag, før kommunestyret får siste ord neste veke. Rådmann Kopperstad rår til at ein vedtek å oppfinansiere prosjektet med til saman ti millionar kroner, slik at ein endar på ein totalkostnad for kommunen på 46 millionar. Sju millionar vert henta frå eit avslutta prosjekt, medan dei resterande tre millionane må finansierast gjennom låneopptak. Om bruken av dei to øvste etasjane, som har vore gjenstand for debatt, skriv rådmannen: